Une cinquième édition du Festival des Hivernants rassembleuse

Près de 3 000 festivaliers se sont pointés au Vieux Poste de Sept-Îles lors du Festival des Hivernants qui s’est tenu du 27 février au 1er mars. Une cinquième édition que les membres de son comité organisateur qualifient de « diversifiée » et « colorée »

Selon le comité organisateur du Festival des Hivernants, la diversité des spectacles musicaux présentés sous le chapiteau Rio Tinto IOC a été grandement appréciée des festivaliers. Le même constat s’applique deux journées familiales, du samedi et du dimanche, qui ont attiré de multiples familles sur le site du Vieux Poste de Sept-Îles.

Des remerciements sont également adressés aux commanditaires, aux bénévoles et à tous ceux et celle qui ont contribué au succès de cette cinquième édition réalisée conjointement par Tourisme Sept-Îles, Développement économique Sept-Îles, la Salle Jean-Marc-Dion, le Musée régional de la Côte-Nord et la Société de développement économique Uashat Mak Maliotenam. On confirme déjà une sixième édition en 2021.