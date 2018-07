Une 16e édition impeccable du Tournoi de balle Amical «Le Toxedo»

Parole du coordonnateur du Tournoi de balle Amical «Le Toxedo» de Sept-Îles, Jean-Luc Dorion, la 16e édition tenue du 12 au 15 août est la plus belle de l’histoire de l’événement. Une réussite assurée par la participation de 27 équipes.

«C’est la plus belle édition, par rapport à la qualité et l’homogénéité des équipes. Tout est impeccable, même si le comité n’a pas encore fait son bilan officiel», a laissé entendre M. Dorion, dans les derniers instants du tournoi.

Même la météo a été favorable au tournoi, malgré un peu de pluie le samedi. «On s’en est bien sorti malgré les prévisions disparates. Ce sont des affaires qu’on ne peut contrôler et ç’a bien été», a renchéri le coordonnateur.

L’édition 2018 comptait une excellente participation avec 27 équipes inscrites, en provenance de Sept-Îles, Uashat mak Mani-Utenam, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Baie-Johan-Beetz, Pessamit et Forestville.

«On a eu le retour d’équipes de Femmes de Port-Cartier et Havre-Saint-Pierre. Les partenaires ont aussi embarqué et un merci aux bénévoles du baseball mineur pour leur travail impeccable. Pour les gens du comité, ça va très bien, car chacun sait ce qu’il a à faire», a mentionné Jean-Luc Dorion, satisfait aussi des foules et de la contribution des arbitres.

Gagnants et honneur

La journée de dimanche, journée d’éliminatoires et de finales, s’est déroulée rondement. La 16e édition a couronné ses champions en après-midi. Les gagnants et finalistes se sont partagés, à des parts différentes, les bourses totalisant 5 500$.

C’est le duel décisif de la classe Hommes Open qui a conclu le tournoi, finale qui s’est décidée en manche supplémentaire. Marc Harrisson a brisé l’impasse avec un coup sûr bon pour deux points en début de sixième, donnant ainsi les devants à Sani-Manic de Sept-Îles. Les Innuats de Uashat, avec quelques Septiliens dans leurs rangs, n’ont pas été en mesure de répliquer à leur tour à la plaque. Marque finale : 5-3.

Le pointage de la finale chez les Femmes est tout aussi serré. Les Légendes de Sept-Îles sont venues à bout d’ArcelorMittal Noir de Port-Cartier par la marque des 8-7.

Chez les hommes de la classe Participation, les Jays du Marshall de Sept-Îles ont savouré une douce revanche face aux Gros Cochons Sales de Port-Cartier qui les avaient vaincus en demi-finale du Tournoi de Port-Cartier en juin. Ils ont remporté le titre du «A» grâce à une victoire de 9-5. Pour le «B», la formation locale des Expros a eu le meilleur 11-3 sur l’équipe cayenne des Fabi-Pogs.

Pour l’honneur individuel du tournoi, le trophée Odilon Jourdain, décerné au meilleur lanceur, il revient à Odette Gagnon de la formation championne chez les femmes. On ne peut passer sous silence le match parfait réalisé par Gilles Lapierre de l’équipe Sept-Îles Honda. Vendredi soir, aucun des joueurs de Shakashtueu n’est parvenu à se rendre sur les buts. L’artilleur port-cartois a d’ailleurs passé neuf frappeurs dans la mitaine en cinq manches.