Le comité organisateur du Festival de la bière de la Côte-Nord n’a pas raté son coup, bien au contraire. L’édition 2018, la cinquième en ligne, s’est conclue le samedi 4 août avec un achalandage record de près de 10 500 entrées, une hausse de 30 % par rapport aux 8 000 de 2017.

Par Charlotte Paquet (Le Manic)

Dimanche, alors qu’il s’activait au démontage du site avec d’autres personnes, le président du comité, Carl Beaulieu, n’avait que de bons mots pour le déroulement de l’événement auquel Dame Nature a apporté un sérieux coup de main. «C’est un bilan très positif au niveau de l’achalandage, de la variété des brasseurs et de la quantité de choix de bières. On a eu de très très bons commentaires», a-t-il mentionné.

Les gens de la Manicouagan et d’ailleurs ont pris d’assaut le site du festival, au parc des Pionniers, dès le jeudi soir, alors qu’un hommage aux Colocs et le spectacle de Karim Ouellet étaient présentés. La foule a frôlé les 2 600, ce qui est énorme pour un soir en semaine.

Oui, les dégustations de bières attirent les gens, mais il y a aussi l’ambiance à la fête, le fait se retrouver entre amis et les shows inscrits à la programmation qui comptent pour beaucoup dans la balance.

Un vendredi fou

La journée de vendredi a été la plus achalandée avec pas moins de 5 500 entrées. Les deux spectacles hommage, le premier à Offenbach (avec les anciens du groupe et Martin Deschamps) et le second à CCR, ont attiré une foule monstre.

Le grand chapiteau où prenaient place les brasseurs était littéralement bondé, tout comme le parterre face à la scène extérieure. Les gens se marchaient carrément sur les pieds, pour reprendre l’expression.

Samedi soir, le groupe En Barque de Port-Cartier a cassé la baraque avec ses pièces rythmées en première partie, avant que le grand Luc de la Rochellière s’amène pour offrir quelques-unes de ses nouvelles chansons, mais aussi beaucoup de ses grands succès. L’assistance en journée et en soirée a été évaluée à près de 2 400.

Dans le top 3

«Les brasseurs sont vraiment satisfaits. Ils n’en reviennent pas. Ils nous classent dans les trois meilleurs festivals au Québec», a ajouté le président Beaulieu. Selon lui, l’intérêt de la clientèle pour tout ce qui touche le monde des microbrasseries et son désir d’en apprendre plus sur les brasseurs ou sur la fabrication d’une bière ou d’une autre sont des éléments qui font plaisir aux exposants. «Les gens ne viennent pas ici pour virer une brosse», a-t-il assuré.

Du côté de la microbrasserie Le Grimoire de Granby, gagnante du prix du public pour une deuxième année consécutive et présente au festival pour une troisième, le propriétaire Mario Lapointe reconnaît que le Festival de la bière de la Côte-Nord est l’un des plus beaux au Québec. Ce n’est pas sans raison, a-t-il confié au journal Le Manic, que parmi les nombreux festivals de bière auxquels l’équipe du Grimoire participe dans un été, celui de Baie-Comeau est l’un des quatre qu’il a choisi de vivre sur place. «C’est un super festival. C’est un des gros au Québec pour la grosseur de la ville», a-t-il précisé.

Questionné sur les retombées des festivals pour les brasseurs, Mario Lapointe soutient qu’elles sont importantes. « Ça fait des revenus en même temps sur le coup et ensuite dans les commerces après. Si une année, je viens avec une telle sorte de bière, après, les détaillants se la font demander. C’est vraiment payant en retombées », a souligné celui qui offre notamment une bière au rhum, une autre à l’érable et une stout au chocolat.

Fait à noter, le président du Festival de la bière de la Côte-Nord a confirmé la tenue d’une sixième édition de l’événement. Elle se tiendra du 1er au 3 août 2019.