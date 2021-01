Un spectacle virtuel pour célébrer la culture innue

Le 24 janvier à 13h, l’Institut Tshakapesh présentera un spectacle virtuel qui regroupera une vingtaine d’artistes provenant des communautés innues du Québec et du Labrador.

Le spectacle qui s’intitule « Je partage la tradition avec toi » sera diffusé sur la page Facebook de l’Institut Tshakapesh. Il permettra de célébrer la culture innue et la nouvelle année, tout en offrant une occasion aux artistes de se produire.

« Il nous importe, dans le contexte actuel qui perdure, de soutenir les artistes et de faire rayonner plus largement notre culture. Et plus particulièrement, souligner la nouvelle année, autrement, à distance, mais ensemble et en toute sécurité », affirment le président et la directrice générale de l’Institut Tshakapesh, Alexandre Mckenzie et Marjolaine Tshernish, par voie de communiqué.

Les artistes qui participeront à ce spectacle seront dévoilés au cours de la semaine sur la page Facebook de l’Institut Tshakapesh.