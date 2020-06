Un sentiment de fierté à l’école Manikoutai pour la remise des diplômes

C’est sur le tapis rouge qu’ont été accueillis les quelque 150 finissants de l’école Manikoutai de Sept-Îles, le 20 juin, entre 9h30 et 18h, pour y recevoir leur diplôme, en présence de leurs deux accompagnateurs et devant l’équipe-école.

« Ce fut un franc succès. Nous sommes fiers de nos finissantes et finissants, et autant de l’équipe qui a travaillé pour l’événement. C’est vraiment une réussite », a mentionné la directrice adjointe, Élisa Cliche, qui a salué le personnel qui a mis la main à la pâte, avant, pendant et après l’événement.

Rien n’a été négligé, même si ce n’était pas le bal tant attendu. L’école Manikoutai s’était mise sur son 36 pour l’occasion avec un décor digne de mention. Même ses finissantes et finissants étaient chics.

À tour de rôle, l’élève et ses accompagnateurs, de la famille immédiate, étaient reçus sur le tapis rouge. Après un mot de bienvenue par l’équipe d’animation, le finissant et ses invités se dirigeaient vers l’agora pour y recevoir le diplôme. Chacun a eu droit à une présentation personnalisée, le message de l’élève dans l’album des finissants. La cérémonie se terminait avec la prise de photo officielle.

Un moment dont tous se souviendront et encore plus avec une vidéo réalisée, tout au long de l’année, par la finissante Marilou Beaudin, tournée à travers notamment de différentes activités, de rencontres sportives, mettant en lumière tant les enseignants que les élèves.

« C’est un projet que je prépare depuis le début de l’année scolaire dans le but de le présenter au moment de notre graduation. Avec la fin d’année que nous avons vécue, je crois que cette vidéo n’aurait pas pu mieux tomber », a fait savoir celle qui poursuivra ses études à Jonquière, en Art et technologie des médias, production post-production.

La vidéo peut être vue ICI.