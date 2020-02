Un nouveau directeur à l’école secondaire Manikanetish

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) annonce aujourd’hui (24 février) la nomination de M. André Dumais au poste de directeur de l’école secondaire Manikanetish de Uashat. En raison de son bagage professionnel, il est accueilli par le secteur de l’éducation d’ITUM avec enthousiasme.

M. Dumais dispose de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation, dont 19 ans dans des postes de direction. Comme il l’a fait jusqu’à maintenant, il fera de la relation avec les élèves et les parents sa priorité.

Il a aussi à cœur leur développement identitaire et considère important qu’ils développent un réel sentiment d’appartenance à leur milieu scolaire. Il désire miser sur des relations de qualité entre les enseignants et leurs élèves afin que ceux-ci se sentent soutenus et impliqués au maximum dans leur propre éducation.

L’école Manikanetish accueille 180 élèves pour l’année scolaire 2019-2020. Ce nombre comprend les élèves en adaptation scolaire, en formation pour des métiers semi-spécialisés, en enseignement individualisé et en formation présecondaire.

Des cours de langue innue et un programme culturel sont également offerts aux élèves.