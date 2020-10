Un nouveau bâtiment pour la traverse Harrington Harbour-Chevery

La Société des traversiers du Québec (STQ) et le gouvernement du Québec ont annoncé que dès l’an prochain, les clients de la traverse Harrington Harbour–Chevery auront accès à un nouveau bâtiment multifonctionnel.

Cet investissement a été devancé afin de contribuer à la relance économique du Québec selon le gouvernement. Le nouveau bâtiment comprendra notamment une salle d’attente et une salle de bain pour les clients. Il sera doté de bureaux administratifs et d’un garage qui serviront à abriter le navire et les marchandises, à entreposer les équipements et à fournir un espace de travail chauffé pour les employés.

L’échéancier prévoit une première pelletée de terre à Chevery au printemps et une ouverture des installations en décembre 2021.

Par voie de communiqué, Stéphane Lafaut, président-directeur général de la STQ affirme : « Nous nous sommes engagés à transformer la STQ et à bonifier l’expérience globale de nos clients, sur l’ensemble du réseau et dans toutes les facettes de ses activités. L’amélioration des infrastructures en fait évidemment partie. Cet investissement majeur pour la Basse-Côte-Nord générera non seulement des retombées économiques pour la région, mais il transformera littéralement le confort de nos clients à cette traverse, tant pour l’attente des passagers que pour la réception et l’entreposage des marchandises qui transitent vers ces communautés. Nos employés pourront quant à eux compter sur des infrastructures de qualité et en bénéficieront grandement.»