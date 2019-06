Un lancement de livre et trois nouvelles expositions au Musée régional

Le Musée régional de la Côte-Nord et la Société historique du Golfe invitent la population au lancement du livre et au vernissage de l’exposition intitulés «Sept-Îles: une histoire en images» ce mercredi 19 juin, ainsi qu’au vernissage de «Lichen», une exposition de gravures.

Le lancement de livre et le double vernissage ont lieu à compter de 17h30 et donnent le coup d’envoi de la saison estivale du Musée.

Dans le livre «Sept-Îles: une histoire en images», les auteurs cayen Guy Côté et septilien Steve Dubreuil proposent 400 photographies et illustrations, 30 citations historiques et 15 cartes anciennes documentant l’histoire ancienne et récente de la région de Sept-Îles.

L’exposition du même nom rassemble 80 photographies marquantes du recueil, accompagnées de divers objets anciens et récents. Elle remonte le temps pour faire découvrir des vestiges autochtones vieux de 4000 ans, jusqu’aux récentes escales du navire de croisière transatlantique Queen Mary 2.

Lichen

L’artiste de Baie-Johan-Beetz Chantal Harvey sera sur place pour présenter son exposition «Lichen» inspirée de l’environnement et de la nature de son petit village côtier.

À travers la gravure, principal élément de l’exposition, elle dévoile le pouvoir poétique du complexe et délicat lichen, qu’elle compare à un monde de dentelle fine aux couleurs improbables.

Le Musée régional de la Côte-Nord invite également la population à venir visiter «SAMarche» dans l’espace d’exposition «Le lien».

L’artiste Samantha R. Duchemin y met en scène une série de onze bâtons de marche et un bâton de paroles inspirés par la rencontre avec la nature de la Côte-Nord.

«Sept-Îles: une histoire en images» est présenté jusqu’au 7 juin 2020. «Lichen» et «SAMarche» sont présentés jusqu’au 1er septembre 2019.