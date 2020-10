Un départ raté coule le Drakkar

Le Drakkar n’a pas démarré la rencontre en même temps que son adversaire et le résultat s’est avéré en conséquence. Avec 4 buts en 10 minutes en début de match, les Tigres de Victoriaville sont demeurés invaincus en 2020-2021 avec ce gain de 6-3, un deuxième en autant de jours pour eux à Baie-Comeau.

Le Drakkar est bien parvenu à ramener l’écart à un seul but en deuxième mais au final, la pente était trop ardue à remonter.

Dès la 55e seconde du match, le ton était donné avec le filet de Nicolas Daigle. Les buts d’Édouard Ouellet et Brooklyn Kalmikov ont ensuite chassé le gardien partant Ventsislav Shingarov, lui qui a cédé trois fois sur quatre lancers. Son remplaçant, Lucas Fitzpatrick, a été battu à peine 16 secondes plus tard par le but d’Olivier Coulombe.

Au lieu de faire une croix tout de suite sur ce duel d’apparence inégal, le Drakkar a choisi de se battre, répliquant avec deux buts en 51 secondes avant la sirène annonçant la fin de la première période.

Xavier Fortin a inscrit les siens avec son second de la saison, d’un beau tir des poignets qui a battu Fabio Iacobo. Nathan Légaré (2e) a enchaîné, convertissant la belle remise de derrière le but de Nathaël Roy.

À 14 :03 de la deuxième, Max-Antoine Melançon est parti en descente deux contre un avec Alex Arsenault à sa sortie du banc de pénalités. La recrue lui a remis la rondelle au bon moment et Melançon n’a pas raté cette occasion d’enfiler son deuxième de la campagne.

C’était alors 4-3 et l’espoir renaissait chez les locaux, mais Maxime Pellerin a replacé l’écart à deux buts lorsqu’il n’a eu qu’à pousser une rondelle libre derrière Fitz, que ce dernier croyait avoir immobilisée. Kalmikov a complété le pointage avec son second du jour en troisième.

Par la bande : Avec une mention d’aide sur le filet de Fortin, Julien Létourneau a récolté son premier point depuis le 1er février, une séquence de 17 matchs sans point. Son dernier but remonte au 4 janvier, soit 28 rencontres…Rare personne présente au match, l’ex-directeur général du Drakkar Steve Ahern épiait les joueurs des deux formations. L’adjoint au directeur général chez les Voltigeurs de Drummondville accumule les données pour préparer la prochaine période d’échanges…Le Drakkar prendre la route pour la première fois de la saison le weekend prochain pour deux matchs contre l’Océanic à Rimouski.