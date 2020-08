Un camp de volleyball intérieur sur le sable

À travers la pandémie et tout ce qui entoure, il faut la plupart du temps s’adapter. Quatre entraîneurs du programme de volleyball intérieur de la Côte-Nord ont dû faire preuve de créativité pour tenir un camp de perfectionnement lors des deux dernières semaines. Privés de gymnase, ils ont tenu le camp sur les terrains de volleyball de plage derrière l’école Manikoutai de Sept-Îles.

C’est les deux pieds dans le sable qu’une quinzaine de Septiliennes ont pris part aux entraînements tenus en matinée, en semaine, du 20 au 31 juillet. « Ça se passe mieux que ce qu’on pensait », a fait savoir Yannick Bouchard, un des entraîneurs, au milieu de la deuxième semaine d’activités.

Le quatuor d’entraîneurs, complété par Brian Traverse, Patrick Hudon et Marithé Beaudin-Mongeau, a réussi à offrir des entraînements adaptés au volleyball intérieur, même si le camp s’est déroulé dehors. Parmi les aspects des entraînements dans le sable qui profiteront pour la suite des choses pour les joueuses, le jeu de pieds. « Ça sera payant pour plus tard ». Les éléments de la nature, tel le vent, ont poussé les volleyeuses à être plus rapides dans leur exécution.

En plus de travailler sur les éléments techniques, les participantes ont disputé quelques matchs. Des ateliers de conditionnement physique étaient aussi au programme.

Ce camp de perfectionnement a donné l’occasion aux entraîneurs d’évaluer les joueuses présentes en vue des Jeux du Québec à l’été 2021. « Certaines se sont donné de bonnes chances de gagner leur place », a mentionné Yannick Bouchard.

En raison de la complexité liée aux mesures de la COVID-19, le camp n’a regroupé que certaines volleyeuses de Sept-Îles qui étaient disponibles.