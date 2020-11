Un bureau satellite de la MRC à Port-Cartier

Pour mieux répondre aux besoins de la population, un bureau satellite de la MRC de Sept-Rivières s’installera dans la ville de Port-Cartier.

Ce local permettra aux employés des différents services, que ce soit l’urbanisme, le développement économique ou l’environnement par exemple, d’avoir un lieu physique lorsqu’ils se déplacent à Port-Cartier pour y travailler ou y rencontrer les citoyens.

Le maire de Port-Cartier et préfet de la MRC de Sept-Rivières, Alain Thibault, rappelle que les citoyens de Port-Cartier ont toujours eu accès aux services et que ce bureau satellite permettra d’optimiser les services offerts.

Toujours selon M. Thibault, la MRC a été appelée au cours des dernières années à prendre de plus en plus de responsabilités dans différents domaines. «La MRC est le deuxième palier de gouvernement après les municipalités et elle doit répondre aux besoins de la population ». Le bureau de Port-Cartier lui permettra de remplir son mandat dans différents dossiers tels que la gestion des matières résiduelles ou le développement économique avec l’accompagnement des entreprises.

Le préfet précise du même coup que le bureau principal de la MRC restera sur le boulevard Laure à Sept-Îles et que le but n’est pas de déménager les locaux de la MRC à Port-Cartier. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un local où il y aura en tout temps un employé.

Actuellement, la MRC souhaiterait que le local soit ouvert pour le mois de janvier. Pour ce qui est du lieu, des visites de quelques bâtiments se sont déroulées et un choix devrait bientôt être fait.