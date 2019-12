Un bilan satisfaisant pour Opération Nez rouge Sept-Îles

Lors de son deuxième week-end d’opération, les 85 bénévoles de l’Opération Nez rouge ont effectué pas moins de 209 raccompagnements. Selon la coordonnatrice de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, Stéphanie Bérubé, ce résultat est similaire à celui de son édition 2018 à pareille date.

Jusqu’à maintenant, la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles a récolté 5 683$ grâce à l’apport de 68 bénévoles qui ont effectué un total de 326 raccompagnements.

« On est tout à fait dans nos objectifs. On est très satisfait du montant récolté jusqu’à maintenant. Si l’on se fie aux années précédentes, on doit s’attendre à ce que le prochain week-end soit assez chargé », a indiqué Mme Bérubé.

Les personnes intéressées à offrir de leur temps à ce service de raccompagnement sont invitées à joindre son équipe par téléphone au 418 962-9761, poste 2407 ou à se rendre au www.operationnezrouge.com. C’est à cet endroit que se trouve le formulaire d’inscription à remplir. Il est à noter que des équipes peuvent être formées sur place pour les personnes seules. Des besoins en bénévole se font sentir pour les soirées du 19 et 20 décembre.

Pour les utilisateurs d’Opération Nez rouge Sept-Îles, il suffit de composer le 418 968-5511 ou le 1 866 Desjardins. Ce service de raccompagnement se poursuit jusqu’au 21 décembre.