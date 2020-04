Un beau clin d’oeil de la Ville de Sept-Îles aux anges gardiens!

Le personnel de l’hôpital de Sept-Îles n’aura pas à regarder bien loin pour trouver du soutien. Un simple coup d’œil à l’hôtel de ville et ils verront que « Ça va bien aller! ». Des employés des Travaux publics de la Ville de Sept-Îles ont fabriqué et installé mercredi matin (8 avril) un grand arc-en-ciel sur le toit de l’hôtel de ville, en direction de l’hôpital. « Il s’agit d’une belle façon de dire merci à tous ces anges gardiens qui nous soignent et nous protègent », mentionne la municipalité.