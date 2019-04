Trois étudiantes de l’IESI organisent un souper-spectacle au profit du Rond-Point

Un repas vin et fromages, accompagné d’une superbe brochette d’artistes de la région, le tout pour une bonne cause, voilà ce à quoi trois jeunes étudiantes de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles vous convient le 27 avril à 18h30. Ce spectacle bénéfice plaira aux spectateurs qui pourront, par le fait même, encourager l’organisme le Rond-Point.

Dans le cadre de leur cours d’intégration à la vie en société, Émy Harrison, Maëlle Tremblay et Anne-Sophie Bisson ont eu l’idée de créer une activité de financement afin de venir en aide aux personnes vivant avec une dépendance.

«La dépendance au jeu, à l’alcool, aux drogues ou aux médicaments cause malheureusement des problèmes individuels et collectifs. C’est pourquoi cet organisme nous tient à cœur et que nous avons décidé de les supporter», expliquent les trois adolescentes.

Au menu

La troupe de danse Christine Bourque, Sofia Poirier, David Tancrède du groupe MatraQc et Jean-François Charron ne sont qu’une partie de la liste d’artistes qui défileront devant les spectateurs.

Il y aura un service de garde sur place, un encan silencieux et des prix de présence, grâce à la contribution de plusieurs entrepreneurs locaux.

Les billets sont au coût de 60$ et comprennent le spectacle ainsi que le vin et fromages. Les personnes intéressées peuvent téléphoner au 418 350-3899 ou se rendre directement à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles.