Tournoi Omnisport : 27 équipes contribuent à la jeunesse sportive et culturelle

Une vingtaine d’équipes de Sept-Îles, Uashat mak Mani-utenam, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre et La Romaine ont joué au hockey au profit de la jeunesse sportive et culturelle septilienne du 13 au 16 février. C’était la 3e édition du Tournoi Omnisport, avec comme partenaire majeur pour 2020 la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN), dans les deux arénas l’avenue Jolliet.

Sur les vingt-sept équipes inscrites, huit se disputaient la victoire et les honneurs en classe Récréation. Ce sont les Yétis qui sont sortis champions avec une victoire de 3-2, acquise en prolongation, sur les Aquilons.

Les deux finales qui ont suivi n’ont pas eu recours à du temps supplémentaire. Dans le B, V-Nation a défait les Flyers par la marque de 5-1 tandis que dans le A c’est par le même pointage que la formation Top Gun a eu raison du Groupe Olivier Nissan/Chrysler Ford.

En classe Intermédiaire, la jeunesse de Steamatic Côte-Nord a eu le dessus sur l’expérience de l’équipe Isolation des Îles avec une victoire par jeu blanc, 4-0, en finale. Pour la classe Open, le titre a pris la direction est avec la victoire de 4-3 des Marchands de Havre-Saint-Pierre.

Les équipes championnes et finalistes ont eu leur part dans les 8 300 $ en bourses. La troisième édition rapportera quelque 7 500$ dans les coffres d’Omnisport, montant dédié à la jeunesse sportive et culturelle de ses organismes membres.

« Le tournoi s’est bien déroulé. Dans l’ensemble, on a eu très peu de retard. Il n’y a pas eu beaucoup de parties en prolongation ou en fusillade », a mentionné un des responsables du Tournoi de hockey Omnisport, Pier Gilbert, encore bien présent dans les arénas, trois semaines après le Fer-O. L’organisation s’en est somme toute bien tirée avec la panne de courant qui a frappé dans le secteur samedi matin.

Joueurs du tournoi (prix : bâton de hockey)

Classe Récréation : Karen Dumont-Brassard (Yétis)

Classe B : Nicolas Morin (V-Nation)

Classe A : Alex Vigneault (Top Gun)

Classe Intermédiaire : Michael Bettez (Steamatic Côte-Nord)

Classe Open : Édouard Jomphe (Marchands de Havre-Saint-Pierre)