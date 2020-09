Spikeball : une formule de tournoi individuel appréciée

Seize joueurs de spikeball ont joué au jeu de la chaise musicale le 12 septembre pour le dernier tournoi extérieur de l’été disputé sur les terrains de volleyball de plage de l’avenue Arnaud à Sept-Îles.

Les participants inscrits changeaient de partenaires de jeu pour chacune des parties, tant en classe Compétition que Récréation.

« C’est un format que les gens ont apprécié, ça permet de jouer avec plein de partenaires différents dans la journée. On va répéter l’expérience l’été prochain, ou peut-être même cet hiver à l’intérieur », a indiqué le responsable de Spike Sept-Îles, William Dorion.

Pour la catégorie Compétition, le top 4 du classement de la journée est mené par Mickael Poirier, suivi de William Dorion, Christopher Dorion et Olivier Paradis. En classe Récréation, Mélissa McMullen et Simon Debsi se partagent la tête. Ils sont suivis de Mikael Jean et de Geneviève Cody.

Spike Sept-Îles reprendra ses activités à la fin du mois avec le début de la saison intérieure les mercredis au gymnase de l’école Gamache.