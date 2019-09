Spike Sept-Îles établit une marque mondiale!

Spike Sept-Îles sera assurément connu mondialement! La marque de 30 jeux de Spikeball empilé un par-dessus l’autre détenu par WNY Roundnet, de la Grosse Pomme, New York, appartient au passé depuis le samedi 14 septembre. William Dorion a clairement dépassé cette marque!

Le nouveau record de la spiketower est maintenant de 40! Le Septilien et adepte de « round net » a réalisé son exploit entre 8 h 30 et 11 h dans la cour derrière l’école Gamache, et ce malgré le vent qui soufflait.

Je suis vraiment content qu’on ait atteint notre objectif de 40 avec le vent. Je pense que c’est un record qui va être dur à battre », a commenté William.

La photo de l’exploit a été aimée des milliers de fois sur le compte Instagram de Spikeball.

« Beaucoup de gens se sont dits impressionnés », a conclu le jeune homme de 26 ans, qui a pu compter sur la contribution d’Équipement et Outillage Côte-Nord et sur le prêt de surfaces de jeu de plusieurs individus et établissements d’enseignement, et même de ligues.

Parlant de ligue, les inscriptions pour la saison intérieure de Spike Sept-Îles sont toujours en cours. Rendez-vous sur sa page Facebook pour plus d’informations.