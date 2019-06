Soyons fiers du Goût de la Côte-Nord!

Le dévoilement de la première marque d’identification des produits bioalimentaires nord-côtiers, intitulée le Goût de la Côte-Nord, marque le début d’une nouvelle ère de positionnement de l’offre alimentaire de notre région. Ce projet a été sous la responsabilité de la Table bioalimentaire Côte-Nord.

Laurence Mondor

Cette divulgation a eu lieu le jeudi 20 juin en présence de plusieurs représentants de l’industrie alimentaire de la Côte-Nord. Elle représente également une nouvelle aventure qui va se concrétiser par différents projets comme l’identification des projets régionaux par les détaillants. Grâce à cette initiative, les entreprises pourront être outillées et leurs stratégies de mise en marché de produits distinctifs seront appuyées.

Par ailleurs, le Goût de la Côte-Nord met plus que les marchandises en valeur. Il montre aussi notre héritage multiculturel, les techniques de production artisanales, originales, traditionnelles et l’univers sauvage, champêtre et culturel de la région. Le logo de la marque se veut représentatif et rassembleur, donc son identité a été puisée dans les réalités locales. En fait, la Table bioalimentaire Côte-Nord a entrepris pour ce faire une démarche auprès de la population et des entrepreneurs, dont ses partenaires. Ils ont été la source du résultat.

Concrètement, un comité a travaillé depuis 2016 sur l’élaboration d’une stratégie sur une marque régionale. Il est composé de plusieurs institutions dont la Table bioalimentaire Côte-Nord, Tourisme Côte-Nord, Tourisme Sept-Îles et la Société de développement économique de Uashat mak Mani-Utenam.

Le logo

Il se compose du nom de la marque, le Goût de la Côte-Nord qui se présente dans un bleu sherpa uni, et d’un emblème. Ce dernier illustre une herbe enchâssée dans une couronne de deux vagues superposées et déferlantes. Ils ont un dégradé ascendant du bleu azur au vert agrume.

Ces différentes teintes évoquent la dualité de nos produits issus de la mer et de la terre. La tige au centre est volontairement non identifiable en suggérant une algue, un épi, un sapin ou une simple pousse printanière.

Les vagues symbolisent quant à elles la fraîcheur et le dynamisme du climat. Elles forment un cercle partiellement ouvert ou une assiette qui représente bien l’univers du bioalimentaire qui se laisse découvrir par les amateurs de nature, de fraîcheur, d’authenticité et de bonne nourriture.

À propos de la Table

L’organisme a comme mission de promouvoir le développement, la valorisation et la commercialisation des produits bioalimentaires de la Côte-Nord. Ce but s’accomplit dans une perspective de développement durable et de concertation entre les différents secteurs géographiques et économiques de la région. La Table bioalimentaire Côte-Nord veille à l’élaboration et à la mise à jour du plan stratégique de l’industrie bioalimentaire nord-côtière.