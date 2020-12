Sourire, bonheur et émerveillement pour la parade de Noël

Sept-Îles, tu étais belle, des plus souriantes et magique samedi soir. Ce sont des centaines et des centaines de personnes, jeunes et moins jeunes, tout au long du parcours à l’extérieur, ou à l’intérieur, devant leur fenêtre, qui ont été émerveillés par la parade de Noël. Chapeau à Frédéric Gagnon de Remorquage FG et les partenaires associés à cet événement féérique, ce précieux cadeau offert en ce temps de pandémie. Ce défilé a certes réchauffé le cœur des Septiliens.

Vidéo – Début de la parade (Le Père Noël était à la fin du convoi… Diffusion arrêtée à ce moment)

Vidéo de Disco Flash avec animation