Signalements d’ours noirs en ville

Attention, plusieurs signalements d’ours en ville ont été faits notamment sur la rue Smith entre Comeau et Leventoux.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) recommandait par voie de communiqué dès le mois de juillet, de ne jamais nourrir les ours, que ce soit intentionnellement ou non; d’entreposer la nourriture et les ordures hors de leur portée; et de nettoyer tout équipement extérieur laissant flotter une odeur qui pourrait les attirer.

L’ours attaque très rarement les êtres humains mais il est conseillé de ne jamais s’en approcher, de ne pas crier ou faire de mouvement brusque, mais plutôt de parler doucement et de quitter les lieux lentement.