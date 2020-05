Sept-Îles rouvre les portes de son hôtel de ville

La population aura de nouveau accès à l’hôtel de ville de Sept-Îles qui était fermé au public depuis le 17 mars en raison des mesures mises en place pour prévenir la propagation de la COVID-19.

L’édifice municipal rouvrira ses portes dès le lundi 25 mai. Des aménagements ont été apportés aux services et aux espaces de travail dans le but de protéger la population et les employés municipaux.

Comme à bien des endroits publics, une signalisation est en place à l’hôtel de ville afin de garder une distance de 2 mètres entre les personnes. Les citoyens devront également se désinfecter les mains en entrant dans le bâtiment.

Autres bâtiments municipaux

Le complexe des travaux publics ainsi que la Sécurité incendie ont aussi rouvert leurs portes le 25 mai.

Pour la bibliothèque Louis-Ange-Santerre, malgré l’annonce du gouvernement provincial de vendredi dernier autorisant l’ouverture des bibliothèques le 29 mai, la Ville de Sept-Îles dit devoir évaluer les mesures à mettre en place avant de pouvoir rouvrir. Au moment de mettre sous presse, elle ne pouvait confirmer si ça serait le 29 mai.

Le Centre socio-récréatif et le complexe aquatique demeurent fermés pour l’instant, dans l’attente de nouvelles directives gouvernementales.

Services « sans contact »

La Ville de Sept-Îles continuera d’offrir les alternatives pour certains services municipaux en ligne ou à distance, permettant de limiter les déplacements pour les clients et les contacts entre les personnes. Les personnes intéressées peuvent consulter la page COVID-19 / Relance du site Internet de la Ville de Sept-Îles pour plus d’information.