Sept-Îles, pôle majeur du domaine ferroviaire au Québec?

Les intentions du directeur du Cégep de Sept-Îles, Donald Bherer, sont claires. Son établissement lorgne la création d’une École nationale du ferroviaire, ce qui l’amènerait à jouer un rôle de premier plan dans la formation des travailleurs du domaine.

« La création d’une École nationale du ferroviaire est un projet porteur pour le Cégep, pour la région et pour l’industrie dans son ensemble », affirme M. Donald Bherer. « Grâce aux partenariats que nous avons noués au fil des ans et que nous continuons à développer, le Cégep de Sept-Îles possède tous les atouts pour devenir le pôle d’excellence francophone de la formation dans le secteur ferroviaire au Québec, et dans l’est du Canada. »

Le Sommet sur le transport ferroviaire qui a culminé en décembre 2019 démontre très bien que l’industrie le demain pour la main d’œuvre et la formation.

Si dans les domaines du maritime, de l’aviation et du camionnage, des écoles existent, ce n’est pas le cas pour l’industrie ferroviaire.

« Il n’y a pas d’équivalent. Chaque entreprise doit former les personnes ou faire venir des formateurs externes », indique Luc Faucher, directeur du Centre d’expertise ferroviaire RAIL.

Le Cégep de Sept-Îles est le seul établissement à dispenser actuellement une formation du domaine ferroviaire, avec celle pour les chefs de train offerte à 215 personnes depuis 2007, en plus d’autres cours sur mesure.

L’École nationale du ferroviaire lui permettrait d’étendre son programme avec une trentaine de formations différentes, que ce soit à court terme ou moyen terme.

Le Cégep de Sept-Îles compte plusieurs alliés dans son projet de création, des partenaires aussi crédibles que Transport ferroviaire Tshiuetin, Via Rail, ArcelorMittal, Rio Tinto, la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire et le Réseau des entrepreneurs spécialisés en travaux ferroviaires.

Il n’y a pas d’échéancier pour que le projet d’École nationale du ferroviaire devienne concret. Il en va de la volonté du politique. « Le plus tôt possible sera le mieux », avance M. Faucher.