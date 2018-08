Sept-Îles perd l’une de ses tables

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Sept-Îles – Le restaurant Blanc Bistro de Sept-Îles est fermé.

Les propriétaires Alexandre et Vincent Range ont confirmé la nouvelle sur la page Facebook du restaurant lundi matin.

«La restauration est probablement le plus beau métier du monde, mais aussi le domaine le plus imprévisible et exigent. Il est donc temps pour nous de passe à autre chose, de grandir vers d’autres horizons et, de continuer à évoluer dans un monde qui offre tant de possibilités», peut-on lire dans la publication, également cosignée par la sous-chef du Blanc Bistro, Julie Thibault.

Le Blanc Bistro avait ouvert il y a près de 6 ans sur la rue Père-Divet. Il s’agissait d’une entreprise familiale portée par les frères Range et leur entourage. Aucun détail quant à la raison de la fermeture n’a été dévoilé.