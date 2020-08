Sclérose en plaques : les Teen Burger nourrissent l’espoir

Manger un Teen Burger peut freiner la sclérose en plaques (SP). Pas médicalement parlant, mais pour le Rendez-vous A&W pour stopper la SP. Si la traditionnelle journée, pour une 12e édition, se tiendra le 20 août, d’ici là, il y a plus d’une façon de contribuer à la cause.

Pour la journée du jeudi 20 août, 2$ par Teen Burger vendu, que ce soit par la commande mobile A&W, en restaurant ou via le service au volant, seront remis à la Société canadienne de la sclérose en plaques afin de soutenir les personnes atteintes de cette maladie.

D’ici là, il est aussi possible de contribuer à la campagne en arrondissant le montant de votre facture pour tout achat chez A&W, via un don en ligne sur le site rendezvoussp.ca ou en l’ajoutant à votre commande sur l’application mobile A&W. Par ailleurs, pour une toute première fois, A&W versera à la Société un don de contrepartie représentant la valeur des cartes-cadeaux électroniques Rendez-vous A&W pour stopper la SP achetées d’ici le 20 août.

Selon Geneviève Arsenault, directrice de la section Côte-Nord de l’organisme, en 2019, l’activité a permis d’amasser 1 759$ sur la Côte-Nord et le tiers de la somme est resté en région. Selon les estimations, environ 500 Nord-Côtiers vivent avec la sclérose en plaques.

A&W Canada a comme objectif de récolter plus d’un million de dollars pour sa campagne 2020, une première édition « à emporter » dans le contexte de la COVID-19. Depuis son association à la cause, c’est près de 15 millions de dollars que la chaîne de restauration rapide a remis à la Société.

Les fonds recueillis aident la Société à soutenir les personnes atteintes de la SP et à financer la recherche, des programmes et des services, ainsi que des activités de défense des droits et des intérêts (initiatives essentielles à l’amélioration de la qualité de vie des Canadiens qui vivent avec la SP ou qui sont touchés par cette maladie).

Comme « capitaine » de son équipe du Rendez-vous A&W pour stopper la SP, la Société peut compter sur l’icône du soccer canadien féminin, la double médaillée olympique, Christine Sinclair. La mère de l’étoile de la formation nationale a reçu un diagnostic de la SP il y a plus de 30 ans.