RSEQ Côte-Nord : les étudiants-athlètes bougent

Le sport étudiant est au neutre dans bien des régions du Québec depuis la rentrée scolaire automnale. La Côte-Nord et l’Abitibi-Témiscamingue sont parmi les rares coins de la belle province où les jeunes étudiants-sportifs peuvent bouger. Le RSEQ (Réseau du sport étudiant) Côte-Nord a d’ailleurs tenu un premier rendez-vous en fin de semaine impliquant plus d’une école. Le volleyball pour le juvénile féminin et le juvénile masculin était à l’honneur à l’école Manikanetish de Uashat le 21 novembre pour neuf équipes de quatre établissements d’enseignement secondaire.

«Le contexte est moins évident, il y a beaucoup de choses à tenir compte, mais les jeunes ont bougé. On essaie du mieux qu’on peut. Il y a des besoins et des attentes qui sont différents», a souligné la directrice du RSEQ Côte-Nord, Cindy Hounsell.

Avec la COVID-19, les étudiants-athlètes ont plusieurs mesures à respecter par rapport à leur école, mais aussi via les plans de relance des fédérations pour la pratique de leur sport.

Dans le contexte actuel, ce n’est que pour le secteur Est de la Côte-Nord que des événements sont prévus d’ici la pause de Noël. Dans l’ouest, le RSEQ a toutefois reçu une demande pour tenir des matchs de volleyball d’ici la fin de 2020.

La suite

«On va rencontrer nos membres au début janvier pour réévaluer l’offre de service», a indiqué Mme Hounsell.

Il est cependant déjà confirmé qu’il n’y aurait pas de championnats provinciaux du RSEQ en mars et en avril. L’organisation du sport étudiant nord-côtier regardera la possibilité de tenir des compétitions de fin de saison.

Le portrait de la situation de la Côte-Nord (couleur de la zone) influencera également les décisions à venir. «Si on passe au orange, il faudra revoir les formules de jeu».

Dans l’est, des rencontres en badminton, en basketball et encore en volleyball figurent au calendrier d’ici le congé des Fêtes. Des matchs de hockey pourraient s’ajouter à la programmation.

RSEQ Côte-Nord en bref

Le RSEQ Côte-Nord a relancé en octobre son Défi Moi J’Croque, qui avait dû être annulé en mars dernier en raison de la pandémie. Une trentaine d’écoles de la Côte-Nord y participe.

Au niveau du cross-country, plusieurs écoles de la région ont organisé des événements en octobre pour faire courir les jeunes. Au total, ce sont 1 617 élèves qui ont bougé et couru le cross-country. «C’est très positif», a souligné Cindy Hounsell.

Calendrier des rencontres à venir du RSEQ Côte-Nord (secteur Est)

28 novembre

Volleyball – École Mgr-Labrie, Havre-Saint-Pierre (Cadet F)

Badminton – École Jean-du-Nord, Sept-Îles (Tournoi en simple – Benjamin F/M + Cadet F en avant-midi / Cadet M + Juvénile F/M en après-midi)

5 décembre

Basketball – Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier (Benjamin F/M)

6 décembre

Basketball – École Queen Elizabeth, Sept-Îles (Cadet F/M)

12 décembre

Volleyball – École Jean-du-Nord, Sept-Îles (Benjamin F + Cadet M)

Badminton – École Manikanetish, Uashat (Tournoi double + Mixte)

13 décembre

Basketball – École Jean-du-Nord, Sept-Îles (Juvénile F/M)

* Rencontres sujettes à des changements ou des annulations

** Toutes les rencontres sont à huis clos – Sans spectateurs