Reprise des cours à l’école de musique

L’école de musique de Sept-Îles s’installe dans de nouveaux locaux suite au dégât des eaux survenus au mois de mars. Vous la retrouverez dorénavant au 22 rue Lemaire. Les activités vont reprendre le 28 septembre.

L’école de musique reprend ses activités à la fin du mois. D’ici là, des soirées d’inscription sont prévues le 15 et le 16 septembre mais vous pouvez aussi vous inscrire tout de suite en contactant la coordonnatrice Lucia Bolzan au 418 962-5802.

Plusieurs activités sont proposées avec notamment l’apprentissage de plusieurs instruments de musique (piano, guitare, flûte, violon, etc.) et la pratique du chant, en individuel ou en groupe.

« La troupe de chant pour les jeunes sera de retour et un ensemble vocal pour adultes (Les choristes du Nord) sera aussi mise sur pied. De plus, il sera aussi possible, pour les jeunes musiciens, de rejoindre un orchestre d’harmonie. Des cours d’éveil à la musique, pour les plus petits, sont aussi à l’horaire», précise la coordonnatrice par voie de communiqué.

Mesures COVID

« L’administration de l’École de musique tient à rassurer les parents en mentionnant que toutes les mesures nécessaires sont prises en matière de santé publique afin que les cours soient donnés de façon sécuritaire. Ainsi, chaque élève devra suivre les consignes mise en place lors de sa participation aux cours de musique. L’École de musique voit la saison 2020-2021 sous le signe du renouveau et attend avec enthousiasme le retour de ses élèves. »