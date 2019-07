Reprendre le contrôle de sa vie

Sébastien Deschênes ne s’en cache pas, il n’avait pas de contrôle sur sa consommation d’alcool. Sa dernière cuite remonte à plus de deux ans, soit la soirée où il a fêté son 25e anniversaire de naissance. Depuis ce temps, sa vie ne fait que s’améliorer et les bénéfices de ce choix personnel se font ressentir dans toutes les sphères de sa vie.

À plusieurs occasions, Sébastien s’est exclamé à ses proches qu’«à 25 ans, j’arrête de boire», mais personne ne semblait vraiment le prendre au sérieux. Eh bien! C’est ce qu’il a fait. Du jour au lendemain, le Portcartois a radicalement cessé de consommer de l’alcool ou toute autre substance illicite.

«J’ai fait ma dernière brosse la soirée de mes 25 ans, avec mes chums pendant un tournoi de hockey. Depuis ce temps plus rien, j’ai jamais retouché à quoi que ce soit», raconte-t-il.

La consommation était la priorité dans la vie de Sébastien. La planification de son horaire et de son budget était centrée essentiellement sur sa prochaine cuite.

«Un moment donné, dans ta tête, t’en viens à croire que t’as besoin de ça pour avoir du fun», se souvient l’homme aujourd’hui âgé de 27 ans.

Une métamorphose complète

Au début de la vingtaine, Sébastien avait un mauvais crédit, n’avait rien à son nom et perdait des emplois en raison de sa consommation abusive.

«Je ne rentrais pas au travail, je restais chez ma mère ou chez des amis. Je savais que je n’avais pas le contrôle sur ma consommation. L’alcool amène la drogue, le jeu, les problèmes», se souvient-il.

Aujourd’hui, il ne s’empêche pas de faire les activités qu’il faisait auparavant. Il va dans le sud avec ses amis, il sort quelques fois dans les bars et fait des tournois où l’ambiance peut être très festive. Il a une maison, une auto et un travail qu’il adore. Il parle de son passé avec un certain détachement, étant en mesure de voir qu’il n’est plus ce qu’il était.

«C’est comme si j’avais vieilli de dix ans en deux ans. Je m’occupe de moi et de mes affaires, je suis beaucoup plus responsable», mentionne Sébastien.

Devenir un modèle positif

Voyant qu’il s’était repris en main et qu’il était devenu une personne fiable, un ami lui a proposé un emploi de superviseur. Il est conscient que s’il n’avait pas arrêté de consommer, il n’aurait pas reçu cette proposition.

«Depuis que j’ai arrêté de boire, la vie me sourit, de belles choses se produisent», exprime-t-il.

Des amis qui ont remarqué son évolution et son bien-être ont décidé de suivre la vague. «J’ai deux amis qui ont arrêté après moi. Ils ont vu que ça se faisait et comment je suis rendu aujourd’hui».

Sébastien a fait le choix de l’abstinence parce qu’il voulait reprendre le contrôle de sa vie. Il se considère heureux et fier de ce qu’il devient. Il voit sa sobriété comme quelque chose de positif qui lui permet d’avoir autant de plaisir qu’avant, et même plus.