Report de la mise en service de la centrale de la Romaine-4

Hydro-Québec a annoncé que la mise en service de la centrale de la Romaine-4 est désormais prévue pour la fin de l’année 2022. Ce report serait principalement dû à l’interruption du chantier de bétonnage de la centrale ainsi qu’à la pandémie de la COVID-19.

Par voie de communiqué, la société d’État indique : « Pour permettre une reprise des activités au chantier en mai 2020 malgré la COVID-19, Hydro-Québec, en collaboration avec la Santé publique, les représentants des milieux minganois et autochtones ainsi que les partenaires syndicaux, a mis en place un ensemble de mesures sanitaires au chantier. Entrepreneurs et travailleurs participent aussi aux efforts et ces mesures se sont avérées efficaces. Elles ont permis une reprise sécuritaire des travaux»

Selon Hydro-Québec, le délai coûtera environ 677 millions $ en frais supplémentaires. Cependant, selon Sandra Chiasson conseillère en relations avec le milieu pour Hydro-Québec, les coûts du projet sont amortis sur une période de 50 ans et la baisse des taux d’intérêt permet de contrebalancer les nouveaux frais reliés aux délais des travaux. Elle ajoute que le coût du kilowattheure demeure à 6,4 ¢.