René Côté se met constamment en mode créatif

Depuis 23 ans, René Côté voit à la création des décors thématiques et à l’animation des ateliers de bricolage aux Galeries Montagnaises. Enseignant en arts plastiques à la retraite depuis 1997, un métier qu’il a occupé durant 32 ans, il éprouve toujours un réel plaisir à transmettre ses connaissances aux jeunes.

Chaque année, René Côté s’efforce d’amener de la nouveauté aux ateliers de bricolage qu’il anime. « Pendant les périodes mortes, je fais des recherches et j’expérimente. C’est une manière pour moi de rester dans l’enseignement. Cette réunion entre les Blancs et les Innus me plaît vraiment. Je me fais un devoir de mélanger les tables pour qu’il y ait une cohésion sociale. Je peux vous assurer qu’il n’y a jamais eu de tension entre eux », souligne-t-il.

Même s’il a quelque peu délaissé la peinture, cet as du bricolage demeure toujours en mode créatif. Dans la conception de ses ateliers, il se fait un devoir de tenir compte de la réalité autochtone. Il a acquis ses connaissances grâce à une formation en histoire de l’art.

« Les autochtones sont très créatifs. Les jeunes qui viennent me voir sont minutieux. Je n’ai pas de discipline à faire », indique-t-il.

Cet enseignant à la retraite apprécie l’art plus que tout et en reconnaît assurément son côté rassembleur. « Le plaisir est toujours là. Il est difficile d’arrêter. Je suis pour la démocratisation de l’art. J’amène les jeunes à l’art par le biais de l’amusement », enchaîne M. Côté. « Ces ateliers sont toujours très attendus. Ça se fait dans un très beau milieu de travail. »

Une chose est certaine, René Côté est très attaché aux traditions de Noël. « Ma maison est bel et bien décorée, même si je le fais parfois tardivement. Même si mes enfants et mes petits-enfants habitent à l’extérieur, j’entends célébrer cette fête en compagnie de proches et amis. Noël me tient véritablement à cœur. Je souhaite à tous de l’amour. C’est une période importante de l’année », conclut-il.