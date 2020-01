Réjean Vigneault, un prêtre attentionné et accueillant

Depuis un très jeune âge, Réjean Vigneault accorde une très grande importance à cette relation qu’il entretient avec Dieu. Prêtre depuis août 2019 à l’église Marie-Immaculée de Sept-Îles, il retient l’attention de plusieurs personnes grâce à l’utilisation de la guitare. C’est pour lui une manière efficace d’apporter un peu plus de dynamisme aux célébrations religieuses.

Prêtre depuis 39 ans, Réjean Vigneault a choisi cette vocation au début des années 70 alors que beaucoup de gens sortaient des communautés religieuses. Un choix qu’il ne regrette pas encore aujourd’hui. À ses débuts, il avait fait un stage à l’église Marie-Immaculée. Il espérait pouvoir y retourner un jour. Son rêve est devenu réalité à l’été 2019.

Une adaptation rapide

Dès son arrivée, ce prêtre a dû rapidement plonger dans la vie de sa communauté et surtout se former une nouvelle équipe pour l’épauler dans ses fonctions. « Tranquillement, les choses se placent. Comme il y a de deux à trois funérailles chaque semaine, ça exige d’investir beaucoup d’énergie auprès des gens. Heureusement, il y a aussi beaucoup de naissances. Ce sont bien sûr des moments plus joyeux. Ceci s’ajoute bien sûr aux célébrations eucharistiques », souligne-t-il.

Dans sa manière d’être, Réjean Vigneault souhaite pouvoir aider les jeunes à découvrir une façon d’être en église. « Je vais à la rencontre de la jeunesse là où elle est. Jusqu’à maintenant, j’ai eu de très bonnes occasions. À l’église, on doit penser les choses autrement. On doit se demander ce qu’ils ont envie d’y vivre. Ils portent de très bonnes valeurs en eux. On doit juste s’adapter l’un à l’autre. »

Une signature appréciée

L’utilisation de la guitare à l’église est un élément qui le démarque assurément du lot. « J’utilise la guitare à chacune de mes célébrations. Elle vient compléter la parole que j’ai à transmettre. Je choisis une chanson qui a un lien avec son contenu. La musique est importante. Elle adoucit les mœurs. Elle vient chercher quelque chose en nous. Il y a plusieurs façons de la livrer. Moi, j’y vais avec le cœur. »

Une chose est certaine, sa relation à Dieu continue de s’approfondir et demeure l’une de ses priorités. « J’ai ma manière d’aller à sa rencontre. Tôt le matin, je me mets en relation avec lui. C’est un moment que j’estime nécessaire. De mon côté, j’accueille les gens là où ils sont. On a tous notre chemin. J’en suis conscient. Je compose très bien avec la différence », conclut-il.