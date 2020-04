Québec injecte 100 millions $ pour la formation des employés

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale, Jean Boulet, a fait l’annonce du programme nommé Actions concertées pour le maintien en emploi, qui prévoit un investissement de 100 millions $.

«Nos entreprises seront au cœur de la relance économique, a mentionné le ministre Boulet. Nous devons être sûrs que les entreprises conservent leur compétitivité et retirent des avantages de la situation. Ce programme permettra d’encourager tous les employeurs du Québec à profiter de ce ralentissement pour augmenter en qualité les compétences de leurs employés et préparer leur retour en prévision de la relance économique. »

Toutes les catégories d’entreprises seront concernées par ce programme, peu importe leur secteur et leur taille. « Notre but est d’améliorer les compétences de notre main-d’œuvre et de fidéliser les employés, a ajouté M. Boulet. Nous offrons une subvention totale d’un maximum de 100 000 $ par entreprise. »

Le nouveau programme sera mis en place dès maintenant. La formation en ligne sera bien sûr privilégiée étant donné les directives de la santé publique. Les entreprises pourront soumettre une demande pour adhérer au programme jusqu’au 30 septembre auprès de Services Québec.

On compte environ 600 000 emplois perdus selon les estimations du ministre. « Des chiffres plus précis seront dévoilés demain, a noté M. Boulet. J’ai une grande confiance que l’économie redevienne ce qu’elle était. Nous aurons notamment des entreprises de valeur ajoutée. »