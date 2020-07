Près de 2 millions et demi de dollars pour le crabe des neiges

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, était à Sept-Îles aujourd’hui, jeudi 9 juillet. Il était venu annoncer des aides financières conjointes pour le secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales.

André Lamontagne a d’abord insisté sur le plaisir qu’il avait d’être là et d’avoir pu rencontrer des pêcheurs, des industriels et des mariculteurs. « J’ai visité la ferme Maricole Purmer et c’est un produit d’appel touristique extraordinaire », a-t-il confié. « La pêche sur la Côte-Nord c’est très important et le crabe des neiges en est un des fleurons donc dès que nous le pouvons, nous venons en accompagnement. »

Il a ensuite annoncé l’attribution de près d’un million 500 mille dollars pour un projet de mécanisation de l’usine Umek et près d’un million pour un équipement caméra et laser qui permettra la sélection des différentes parties du crabe. Le ministre a rappelé qu’Umek a investi près de 800 000 $ dans le cadre de la mécanisation de l’usine ce qui fait d’elle aujourd’hui un modèle. « Je vous souhaite maintenant bien du succès », a-t-il conclu.

Carole Pinette, directrice générale d’Umek a ensuite pris la parole en commençant par rappeler l’historique de la société créée en 2005. Depuis 2015, de nombreux investissements sont faits chaque année dans le cadre de la modernisation. « En 2020 nous avons mis en place la nouvelle ligne d’empaquetage qui nous permet d’économiser sur l’emballage, mais aussi de faire baisser les frais de transport. Nous avons aussi supprimé la chaudière à vapeur remplacée par du gaz propane. Nous avons ainsi baissé notre impact environnemental », a-t-elle précisé.

Gilles Gagnon, directeur de Crabiers du Nord, a apporté des précisions sur le projet de modernisation : « nous développons un équipement moderne qui va utiliser des caméras et des rayons X. Ce projet est un projet sectoriel ».