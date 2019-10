Port-Cartier soufflera la neige sur les terrains cet hiver

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, a annoncé hier lors de la séance du conseil municipal, que la neige sera soufflée sur les terrains cette année. L’an passé, la ville a déboursé 255 000$ pour le ramassage de la neige.

M. Thibault explique cette décision par l’incertitude économique que vit la municipalité en raison du conflit avec ArcelorMittal. En effet, suite à la contestation de l’entreprise de son compte de taxes, la Ville cherche à couper dans ses dépenses.

« Ce n’est plus possible pour nous de transporter la neige. Je crois que les gens comprennent qu’on a plus le choix. Il faut économiser partout. L’an passé, on a payé 255 000 $ pour le transport de la neige. Partout ailleurs au Québec, les municipalités le font. Alors l’argent qu’on va économiser là, les citoyens n’auront pas à le payer sur leur compte de taxes », explique le maire.

M. Thibault précise qu’il ne compte pas « transformer les maisons en igloo ». « Je comprends qu’il y a un enjeu de sécurité. On va faire ça de façon intelligente ».