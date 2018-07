Plusieurs activités se tiennent dans le cadre de la Semaine de la prévention de la noyade

Les activités ne manqueront pas à Sept-Îles pour la Semaine nationale de la prévention de la noyade (SNPN) au calendrier du 15 au 21 juillet, au complexe aquatique pour la plupart des rendez-vous.

Le secteur aquatique du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles s’associe encore cette année à la Société de sauvetage pour l’organisation d’activités dans le but de sensibiliser la population sur l’importance d’adopter une attitude sécuritaire à l’égard des plans d’eau.

L’objectif est de mettre l’accent sur la prévention, et ainsi minimiser les pertes de vies humaines reliées aux activités aquatiques.

La Semaine prend son envol dimanche sous le thème «Devenir ambassadeur de la SNPN». Prises de photos avec le public et Vox Pop SNPN sont au programme. Lundi, on analyse le lieu de baignade avec un kiosque d’information sur la sécurité des piscines résidentielle et une patrouille de vérification de piscines résidentielles.

Mardi, c’est le port du VFI qui est au cœur des activités proposées; une démonstration d’une chute en bateau et une patrouille de sensibilisation au port du vêtement de flottaison individuel. Mercredi, on s’informe sur les conditions météorologiques avec prises de photos et Vox Pop SNPN.

Le jeudi 19 juillet, l’objectif est la reconnaissance et l’intervention lors d’une situation de détresse, ce qui se fera par une démonstration d’une procédure d’urgence majeure devant public, un cours de RCR au complexe aquatique et une démonstration de l’approche échelonnée. Vendredi, on adopte des comportements sécuritaires, via l’activité «Sauveteur d’un jour», une journée de sauvetage avec les jeunes et une initiation au sauvetage sportif.

La semaine se termine avec «S’entraîner pour être prêt à intervenir» avec entraînement de surveillant-sauveteur ouvert au public et épreuve physique en compétition.

Encore plus

Le secteur aquatique ne s’arrête pas là pour la Semaine de la prévention de la noyade. Des entraînements dirigés seront offerts aux baigneurs durant les bains en longueur du midi et du soir et la patrouille SNPN se déplacera dans les milieux aquatique (quai, lac, plages, milieux résidentiels) afin d’aller à la rencontre des gens et de tester leurs connaissances sur les divers sujets abordés au cours de la semaine.

Pour en savoir plus la programmation, visitez le site de la Ville de Sept-Îles, sous l’onglet Loisirs et culture/Secteur aquatique. Pour des conseils de prévention et de sécurité, vous pouvez aller à la rencontre de l’équipe de sauveteurs de la Ville de Sept-Îles ou consultez le site Internet de la Société de sauvetage au www.sauvetage.qc.ca.