Pierre Doucet, un donateur plus que généreux

Pierre Doucet est originaire de Rimouski, mais il a habité 40 ans à Sept-Îles où il a fait toute sa carrière. Il n’oublie jamais sa ville d’adoption et vient encore de se montrer très généreux envers des organismes locaux pour les aider à mettre en place des projets bien précis.

Pierre Doucet vient de faire de don de 25 000 dollars à l’Élyme des sables, 25 000 à Centraide Duplessis et 15 000 à la Fondation régionale de l’hôpital de Sept-Îles.

En 2018, il avait déjà versé 100 00 $ à quatre organismes de bienfaisance de l’Est du Québec et il renouvelle l’opération, mais cette fois pour un total de 150 000 $ versés à 10 organismes de Rimouski, de la Côte-Nord et de la grande région de Montréal.

Les organismes bénéficiaires

L’Élyme des sables avait déjà bénéficié de sa générosité et a ainsi touché deux fois 25 000 dollars. « Cela va nous permettre d’acheter une nouvelle pièce, nous souhaitons ajouter un agrandissement à la maison avec une salle familiale et un entrepôt », précise Suzanne Cassista, directrice de l’établissement. Pour l’Élyme des sables, une donation sous forme d’actions c’était une première.

Centraide Duplessis vient aussi de bénéficier de sa générosité, et ce pour la deuxième fois puisque l’organisme avait déjà reçu 20 000 $. Cette année se sont 25 000 $ que Centraide Duplessis utilise pour aider l’Âtre à mettre en place le projet de travailleur de rue de proximité (voir notre édition de la semaine dernière). « Actuellement Pierre Doucet est le seul donateur particulier d’importance de Centraide Duplessis. Une telle somme, cela nous permet de monter des projets en entier », précise Joannie Francœur-Côté, directrice générale de Centraide Duplessis.

Autre bénéficiaire de sa générosité, la Fondation régionale de l’hôpital de Sept-Îles. « Nous avons reçu un don en action de 15 000 $», précise Guy Couture, directeur de la Fondation. « Pierre Doucet souhaite que ce don soit dédié à la santé mentale. Il y a actuellement un projet de rénovation ou de déménagement du service au niveau du CISSS. Grâce à ce don, nous allons couvrir ce que le CISSS ne prendra pas en charge comme peut-être la création d’un espace convivial, un espace cuisine… »

Il a aussi donné sur Montréal et Québec avec 40 000 $ aux trois fondations des instituts de recherche en santé mentale.

Pierre Doucet est âgé de 66 ans. Il vit dans un petit appartement à Rimouski et il parvient à gagner de l’argent grâce à la bourse qu’il pratique depuis une trentaine d’années maintenant. « J’achète des entreprises et je ne les revends pas », précise-t-il. Pour quoi une telle générosité ? « Ton coffre-fort ne suit pas ton corbillard », comme il le dit si bien lui-même.

« Je reçois d’un côté puis je redonne de l’autre », confie-t-il. « Si ma vie se termine demain, mon testament est fait en conséquence. Ce sont les organismes qui vont hériter du pot. »

Lorsqu’on lui demande pourquoi il souhaite que les dons qu’il fait aux organismes soient utilisés dans le cadre de la santé mentale, sa réponse est claire. « La santé mentale c’est le parent pauvre de la santé. De plus, cela englobe toutes les addictions (drogue, jeux, alcool, etc.). C’est très vaste et cela m’intéresse beaucoup. Ce domaine me touche énormément. Nous connaissons tous quelqu’un concerné. »

Pierre Doucet souhaite vraiment que sa philanthropie puisse inspirer d’autres personnes. Il se porte même volontaire pour les aider dans leurs démarches.