Paquet et ses coéquipiers du relais offrent l’argent au Canada

Charles Paquet repartira du Pérou avec une médaille des Jeux panaméricains dans ses bagages. Le Port-Cartois et ses coéquipiers Alexis Lepage, Desirae Ridenour et Hannah Henry ont procuré une médaille d’argent au Canada, lundi, à Lima, lors du relais mixte de triathlon.

Le quatuor canadien a offert une solide performance pour monter sur la deuxième marche du podium, terminant à seulement dix-sept secondes du Brésil et six secondes devant le Mexique.

Deux jours plus tôt, Charles Paquet avait connu une excellente compétition lors de l’épreuve individuelle, se classant au sixième rang.

Samedi, le Port-Cartois en était à une première compétition sur distance olympique cette saison, lui qui a été ennuyé par une fracture de stress aux lombaires cet hiver.

Cette sixième place est donc des plus rassurantes pour l’athlète de 22 ans. «C’est au-delà de mes attentes», a-t-il lancé à Sportcom.

Troisième après les 1,5 km de natation, Charles Paquet a perdu quelques rangs après la portion de 40 km en vélo. «C’était un gros peloton, ça ne roulait pas vite», a-t-il raconté.

Il ne restait que la partie course à pied. «Le 10 kilomètres de course me faisait un peu peur, car je n’ai pas eu les entraînements que j’aurais voulu avoir. J’ai réussi à faire une bonne course et je suis vraiment content, même si je sais que je peux courir plus vite», a-t-il indiqué, ajoutant qu’il était encore dans la lutte pour la troisième position jusqu’au huitième kilomètre environ.

«C’est rassurant de voir que je suis capable de faire une bonne course à pied, même si je ne suis pas encore remis totalement», a fait savoir l’athlète de Port-Cartier, membre du Club de triathlon du Rouge et Or de l’Université Laval.

Paquet a terminé avec un chrono de 01:51:25, à seulement 22 secondes du médaillé de bronze, l’Argentin Luciano Taccone. Le gagnant de l’or est le Mexicain Crisanto Grajales (01:50:39).

La prochaine compétition du Nord-Côtier sera les Championnats du monde à la fin août à Lausanne en Suisse.

«Je suis vraiment excité pour la suite. Mes meilleures courses sont encore à venir», a prévenu Paquet.