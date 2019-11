Opération Nez rouge est officiellement lancée à Sept-Îles

Dans plus de 100 communautés en simultané, Opération Nez rouge a lancé sa 36e campagne de sécurité routière en cet avant-midi du 5 novembre. À Sept-Îles, cet événement s’est tenu aux Galeries Montagnaises. Un choix sensé puisque la présidence d’honneur est assurée par sa directrice générale, Kateri C. Jourdain. Ce service de raccompagnement sera offert à compter du 29 novembre pour onze soirs, du jeudi au samedi.

Pour une troisième année consécutive, la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles agit à titre de maître d’œuvre local d’Opération Nez rouge. Jusqu’à maintenant, elle a récolté pas moins de 26 000$ et offert environ 1 500 raccompagnements à chaque campagne.

À l’échelle nationale, elle peut compter sur l’appui de la Société d’assurance automobile du Québec et du Mouvement Desjardins qui accordent tous les deux une grande importance à cette campagne de prévention en sécurité routière. Pour porter son message, l’Opération Nez rouge se tourne pour l’édition 2019 sur l’humoriste Alexandre Barrette. « En s’associant avec cet allié de taille, l’organisation continue d’adopter un ton humoristique et rassembleur dans la diffusion de son message, ce qui est devenu sa signature au fil du temps », souligne l’organisation provinciale.

Un rôle au sérieux

Désignée comme présidente d’honneur de ce service, Kateri C. Jourdain accorde beaucoup d’importance à ce rôle qu’elle prend visiblement au sérieux. « C’est un honneur qu’on m’ait approché pour relever ce défi. La mission d’Opération Nez rouge me rejoint grandement », mentionne-t-elle. « L’implication croissante de ma communauté (Uashat mak Mani-utenam) me touche grandement. J’espère pouvoir faire lever davantage la participation (des bénévoles). »

Pour en arriver à un tel résultat, elle entend être très active sur les médias sociaux et prévoit organiser une soirée de la présidente. Cependant, les détails sur cet événement-bénéfice restent à suivre, mais elle est à la recherche de bénévoles tout comme le comité organisateur d’Opération Nez rouge à Sept-Îles. On estime que plus de 300 d’entre eux sont nécessaires pour que le service soit offert de manière adéquate.

Pour ce faire, les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire d’inscription disponible au www.operationnezrouge.com. Elles peuvent le faire seules ou en équipes pour un soir ou plus. La Fondation régionale Hôpital Sept-Îles fait du recrutement une priorité. En effet, le comité organisateur espère attirer une relève pour assurer la pérennité de ce service. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Stéphanie Bérubé de la Fondation, par téléphone, au 418 962-9761, poste 2407 ou, par courriel, à stephanie.berube.09cisss @ssss.gouv.qc.ca.