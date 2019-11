Nouvelles fonctions pour Marilène Gill

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, a dévoilé hier la composition de son cabinet fantôme. La députée de Manicouagan, Marilène Gill, sera porte-parole du parti en matière de pêche, océan et garde côtière et de famille, enfant et développement social.

Durant le dernier mandat, Mme Gill cumulait les responsabilités: affaires autochtones, ressources naturelles, pêches, laïcité, etc. Avec 32 députés à la Chambre des communes, elle aura moins de dossiers à porter et plus de temps de parole en chambre. La reconnaissance du Bloc comme parti officiel donne également plus de ressources au parti.

« Je suis très fière des responsabilités qui m’ont été données. Ce sont deux dossiers dans lesquels on a des projets et qui concernent la région », a affirmé la députée.

Elle affirme que le travail a commencé dès le lendemain de l’élection du 21 octobre. Plusieurs des nouveaux élus n’ont jamais siégé auparavant. Les députés d’expériences aident donc les nouveaux venus à s’installer.