Monsieur Canettes surpasse son objectif

Les objectifs sont faits pour être dépassés. Monsieur Canettes, Réal Therriault, peut en témoigner. Il avait ciblé 8 000 $ pour sa récolte de bouteilles et canettes consignées pour sa campagne 2019-2020 au profit de l’Élyme des sables.

« Je remercie tout le monde qui me font confiance. Mon objectif pour moi était de 8 000 $, Mme Cassista (directrice générale de la maison de soins palliatifs de Sept-Îles) croyait 10 000 $ et on s’est rendu à 12 000 $ tous ensemble », a mentionné M. Therriault, dans une vidéo publiée sur la page Facebook de l’Élyme des sables.

Monsieur Canettes a souligné l’apport de certaines personnes pour leur générosité, notamment un donateur de Schefferville qui a remis 1 000 $, ainsi que ceux qui encouragent les gens à donner leurs bouteilles et canettes consignées pour la cause.

2020-2021

M. Therriault entame déjà sa campagne de la prochaine année. En raison des mesures mises en place face à la pandémie, il demande aux gens d’attendre avant d’aller porter les contenants à la Station Innu (coin avenue De Quen/boul. des Montagnais). Vous pouvez aussi communiquer avec lui au 418 964-9151. Il est cependant possible d’aller les porter, dans un sac, à l’Élyme des sables, et de déposer le tout sur la galerie. Suzanne Cassista a d’ailleurs lancé le défi à Réal Therriault de dépasser le montant récolté en 2019-2020.

Ces 12 000 $ ajouté aux quelque 10 500 $ amassés par Marie-Ève Vollant et Susan Wall, les deux femmes qui se sont rasé les cheveux le 23 avril, font certainement du bien à la maison de soins palliatifs de Sept-Îles qui a dû annuler son Téléradiothon – La Récolte en raison du contexte actuel.