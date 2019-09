Mirka Boudreau et Julie Carrière figurent parmi les finalistes du concours Prix Femmes d’affaires du Québec

Deux femme influentes de Sept-Îles se retrouvent parmi les finalistes du 19e concours Prix Femmes d’affaires du Québec (PFAQ).

La longue liste d’honneurs de la Septilienne Mirka Boudreau continue de s’allonger. La tête dirigeante d’Int-elle Corporation fait partie de la vingtaine de finalistes du 19e concours Prix Femmes d’affaires du Québec (PFAQ).

Julie Carrière, directrice de l’Institut Nordique de recherche en environnement et en santé au travail est également u nombre.

Les 30 femmes d’affaires retenues, qui se distinguent et influencent au cours d’une carrière remplie de réalisations éloquentes, de créativité communicative, de leadership rassembleur et d’engagement généreux, seront reconnues dans l’une des neuf catégories.

Les catégories de l’édition 2019 du PFAQ sont : entrepreneure petite entreprise, entrepreneure moyenne entreprise, entrepreneure grande entreprise, entrepreneure active à l’international, nouvelle entrepreneure, cadre, dirigeante ou professionnelle – entreprise privée, cadre, dirigeante ou professionnelle – organisme public ou parapublic, cadre, dirigeante ou professionnelle – organisme à but non lucratif et bénévole fortement engagée.

Mme Boudreau et Mme Carrière, en compagnie de leurs paires, seront honorées le 5 novembre lors du réputé gala de remise de prix au Palais des congrès de Montréal.