Michel Villeneuve dévoile un premier vidéoclip

La chanson Dans les yeux, extrait de l’album Grand’Marée que Michel Villeneuve a lancé en avril 2018, fait l’objet d’un vidéoclip fort émouvant, clip mis en ligne le 26 novembre. Par son esthétisme et l’originalité de son concept, il n’est pas surprenant qu’il suscite autant d’intérêt.

Auteur-compositeur-interprète de la région, Michel Villeneuve est plus que satisfait de son premier vidéoclip réalisé par Cassandre Emmanuel. « Ma compagnie de disque m’a mis en contact avec elle. Elle m’a expliqué son concept et j’y ai adhéré. Je n’ai pas été difficile à convaincre. Je n’ai pas eu à participer au tournage qui s’est fait cet été. Je suis très fier du résultat », lance-t-il.

Ce vidéoclip met en vedette le comédien Claude Larouche et son concept imagine le destin d’un homme qui doit composer avec le décès de sa femme et qui tente par tous les moyens de la ramener à la vie. Il colle très bien aux paroles de la chanson Dans les yeux.

« Il faut réaliser que le temps passe et ne revient pas. On met parfois l’accent sur des trucs inutiles », prétend le Port-Cartois. « On perd notre temps à faire des choses qui n’ont aucune importance. Il faut profiter pleinement du moment présent. »

De précieux alliés

Pour des considérations monétaires, l’artiste nord-côtier ne croit pas qu’il y aura d’autres vidéoclips à partir des chansons de son premier album. De plus, il travaille déjà sur du nouveau matériel.

« J’en suis à finaliser le texte des chansons. Je vais à nouveau travailler avec Frédéric Boudreau (le conjoint de Geneviève Jodoin – Gagnante de l’édition 2019 de La Voix). Je le fais toujours dans mes temps libres. La musique demeure un passe-temps. Mon travail actuel demeure ma priorité », tient-il à préciser.

Cette fidélité que Michel Villeneuve a envers ses collaborateurs est un élément qui se mérite d’être mentionné. « Frédéric et Geneviève sont de véritables amis. Ils ont cru en mes chansons. Ça m’a donné l’énergie d’aller de l’avant pour un premier album, confie-t-il. Je me sens aussi très en confiance, car je suis très bien entouré. »

Amoureux de la nature, Michel Villeneuve ne songe pas à s’établir à l’extérieur de la région pour faire carrière en musique. « Je n’habiterai jamais en ville. Pour moi, c’est une évidence. J’ai besoin du fleuve. Mes chansons ne sont jamais dénaturées. La Côte-Nord se retrouve dans tout ce que je fais. Je n’ai pas d’espérance. Tout ce qui m’arrive dans cette aventure est un cadeau. Je le fais par plaisir. Je ne vis pas dans l’attente. Je n’ai pas d’ambition. La musique fera toujours partie de ma vie », conclut-il.