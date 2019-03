Micaël Landry cultive les Dragons avec ses Terres Boréales

Les Dragons Josée Leblanc (Hôtel Boutique Atikuss), Guillaume de Champlain (Michaud Volkswagen), Jean-René Tremblay (Desjardins Entreprises) et Sandra Blais (Ferme maricole PURMER) ont couronné Micaël Landry de Terres Boréales grand gagnant de la 4e édition du concours entrepreneurial Les Dragons Sept-Rivières, jeudi soir, au Centre des congrès de Sept-Îles.

Électricien de métier, Micaël Landry a pris la relève familiale en 2016, reprenant les terres. « J’ai hérité des conseils et de la machinerie», a indiqué l’homme qui baigne dans l’agriculture depuis qu’il a 10 ans.

Le grand gagnant de l’édition 2019 des Dragons Sept-Rivières remporte non seulement une visibilité auprès de la communauté septilienne et nord-côtière, mais il met la main sur 2 000$ en argent et 4 000$ en services-conseils chez Mallette, partenaire principal de l’événement.

Micaël Landry veut croître le nombre d’abonnés à ses paniers de fruits et légumes, mais surtout développer la production de la camerise.

Autres gagnants de la soirée

2e prix – Volet entrepreneur (1 000$ en argent / 1 000$ en services-conseils)

Pier-Ann Connolly – Thaï Zone

Prix Coaching Côte-Nord (par Marc Poliquin)

Raphaël Hounsell et Valérie Lévesque – Vapro Sept-Îles

Prix Coup de coeur du public (500$)

Micaël Landry – Terres Boréales

Prix Coup de cœur des Dragons

Pier-Ann Connolly – Thaï Zone (800$)

Global Hockey (Jacob Lessard/Samuel Lajoie et Jérémie Bourque, IESI – Volet scolaire) (200$)