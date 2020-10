Maude Fournier est lauréate d’une bourse du programme Forces AVENIR

Maude Fournier, une élève du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier, est lauréate du programme Force AVENIR pour 2020. Cette nomination s’accompagne d’une médaille et un diplôme d’argent ainsi qu’une bourse de 500 $.

Le gala 2020, durant lequel les lauréats et lauréates ont été annoncés, a été présenté exceptionnellement cette année en version webdiffusée en raison de la pandémie.

«Impliquée dans plusieurs projets au sein de son école, Maude Fournier est motivée par la volonté d’avoir, par ses agissements, une portée sociale et écologique qui influencera son milieu. Cet objectif, elle l’a concrétisé avec l’organisation de plusieurs activités. Avec la Grande marche pour la Terre, par exemple, elle a su aller chercher un total de 800 participants en faisant valoir son projet dans les écoles et auprès des habitants de sa ville. Sa volonté d’améliorer ce qui l’entoure va au-delà de son entourage immédiat. En planifiant un projet d’aide humanitaire, elle a également aidé à collecter plus de 350 boîtes de vêtements et de dons qui ont pu être envoyés dans des pays défavorisés. Déterminée à rendre la société plus équitable, Maude débutera une technique en travail social cet automne », affirme le communiqué de forces AVENIR.

En plus de la distinction Forces AVENIR, Maude a reçu une bourse d’études universitaires d’une valeur de 10 000 $ par l’Université du Québec à Chicoutimi pour souligner ses efforts et son impact positif sur sa communauté.