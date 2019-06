Marc Dupré : rester fort pour réaliser ses rêves

Quand vous êtes au Québec, un des coachs les plus appréciés de la très populaire émission La Voix, que vous étiez en nomination à quatre reprises au dernier gala de l’ADISQ, dont celui de meilleur vendeur pour l’album de l’année, que vos fans sont au rendez-vous lors de tous vos spectacles, vous reste-il quelque chose à espérer de votre vie d’artiste?

«J’ai réalisé beaucoup de mes rêves les plus importants. J’ai eu plein de belles opportunités pour développer ma carrière ailleurs qu’au Québec. Je devais choisir entre ça et quelque chose de plus stable», affirme d’emblée Marc Dupré, qui a choisi de rester près des siens, de sa famille, de ses enfants qu’il affectionne plus que tout, avant de conclure qu’il faut être un travailleur acharné pour réussir dans ce métier.

«J’aurais pu laisser tomber souvent me disant j’vais faire autre chose parce que c’est trop difficile, qu’il y a plein de contraintes, plein de bâtons dans les roues dans ce métier. Il faut être acharné pour durer. C’est ce que je veux inculquer aux gens», renchérit-il, faisant référence à ces artistes qui l’entourent, avec qui il travaillent de diverses manières.

Rester fort

C’est à ses enfants qu’il a pensé en choisissant le titre de la chanson Rester fort pour promouvoir sa récente tournée.

D’ailleurs, deux d’entre eux, Stella comme interprète et Anthony au piano, seront parmi les artistes invités à partager la scène avec leur père.

«De l’extérieur, on peut penser que tout va bien tout le temps. Mais non, au contraire. C’est difficile ce métier. La barre est toujours un peu plus haute», confie le chanteur.

Mais que ne s’y trompe pas. Marc Dupré se dit un homme heureux. Très heureux. «J’suis un gars qui a besoin de se nourrir de bonheur. Un gars intense, très amoureux de mes enfants et des gens qui m’entourent. Aider les autres à réaliser leurs rêves me nourrit.»

Un gros party

Et il promet tout un show, les 8 et 9 juin prochain.

«Mon le spectacle c’est un gros party! Un peu comme un party de Noël! On s’amuse, on joue de tout. Les musiciens sont de bons amis qui connaissent tellement mon répertoire qu’on va un peu n’importe où.»

Et pour sûr qu’on va rire. L’a-t-on oublié? Il a été humoriste, faisant les premières parties des spectacles de Céline Dion au milieu des années 90! Selon la réception du public, de ce qu’il ressent venant de la salle, l’humour peut prendre une place plus grande que prévue.

«J’improvise beaucoup. J’aime beaucoup laissé place à la spontanéité.»

Quand on l’interroge sur les autres artistes invités à faire vibrer la salle en chansons avec lui, motus et bouche cousue! On imagine bien sûr des comparses qui ont participé à La Voix. Reste à voir et à entendre…

Marc Dupré un artiste heureux de son parcours, un homme réellement affable en entrevue, amoureux de sa famille, de son public, mais conscient des difficultés qui sont au cœur de nos vies, en spectacle avec Rester fort, le samedi 8 juin au Centre des arts de Baie-Comeau, qui affiche déjà complet, et le lendemain 9 juin 20h à la Salle de spectacle de Sept-Îles, où au moment de mettre sous presse il ne restait que peu de sièges libres.