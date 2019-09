L’ouragan Dorian chamboule l’itinéraire des navires

La Compagnie Relais Nordik doit revoir l’itinéraire du N/M Bella Desgagnés en raison des perturbations que causera l’ouragan Dorian cette fin de semaine dans le golfe du Saint-Laurent.

Le navire qui assure la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la Basse-Côte-Nord quittera Blanc-Sablon dès que possible, pour se rendre directement à Harrington Harbour. Le N/M Bella Desgagnés poursuivra son trajet vers l’ouest en évaluant la possibilité d’accoster de façon sécuritaire dans chacun des ports.

« La priorité du capitaine est toujours la sécurité du navire et de ses occupants ainsi le trajet amont sera modifié pour s’assurer d’être à l’extérieur de la zone affectée par l’ouragan », mentionne la Compagnie Relais Nordik.

Il est d’ailleurs conseillé aux navires de quitter la zone de passage prévu de l’ouragan Dorian.

Selon les prévisions actuelles, la zone à risque se trouve à l’est de Havre-Saint-Pierre, incluant une bonne partie de l’île d’Anticosti.

Pour en savoir plus sur le trajet du N/M Bella Desgagnés, consultez le http://position.desgagnes.com/rni.asp, site web mis à jour régulièrement. Il est aussi possible de communiquer avec l’agent local pour connaître les heures d’arrivées et de départ prévues dans chacune des localités.