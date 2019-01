L’organisation d’Opération Nez Rouge Sept-Îles dresse un bilan fructueux

Crédit photo : Opération Nez Rouge Sept-Îles

La deuxième édition d’Opération Nez Rouge Sept-Îles, qui se déroulait du 30 novembre au 22 décembre, aura été un succès sur toute la ligne. Plus d’argent amassé, des bénévoles en plus grand nombre et davantage de gens se sont fait raccompagner chez eux.

C’est tout près de 800 raccompagnements qui auront été faits durant les dix soirées d’Opération Nez Rouge 2018, une centaine de plus que l’an dernier. C’est un des chiffres qui rend satisfait l’équipe d’organisateurs.

«Nous avions l’expérience de la première édition, des bénévoles en or et des clients patients et généreux, bref tous les ingrédients pour un succès sur toute la ligne», affirme le coordonnateur Maxime Lelièvre.

Les dons faits par les utilisateurs permettront cette année de remettre 14 191$ à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, principal bénéficiaire de la campagne. Avec ces montants, la FRHSI continuera d’œuvrer à doter l’établissement de matériel, d’infrastructures et d’équipements performants et à favoriser le recrutement et la rétention de personnel médical.

Projet pilote

Devant les 12 000$ en dons des usagers qui avaient été récoltés l’an dernier (2017) ainsi que les 700 raccompagnements et 300 bénévoles, Sept-Îles a été le lieu d’un projet pilote pour la campagne nationale de cette année.

La municipalité était l’un des dix endroits dans la province où a été testée l’application mobile Nez Rouge, qui devait faciliter les opérations.

«Ça a vraiment bien été et l’application a fonctionné comme sur des roulettes tout au long de la campagne. Ca facilitait notre travail parce que la répartition se faisait beaucoup plus rapidement et directement aux équipes sur le terrain. Ça va certainement être appliqué à l’ensemble de la province pour la prochaine édition», laisse entendre M. Lelièvre.

Devant le succès local, le service d’Opération Nez Rouge Sept-Îles sera de retour à l’approche du temps des Fêtes de 2019.