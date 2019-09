L’ITMI poursuit sa croissance

La reconnaissance de l’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI) a été renouvelée pour une durée de cinq ans. Pour son directeur, Hussein Ibrahim, cela témoigne de la satisfaction du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MESS) quant aux performances de ce centre.

M. Ibrahim explique que la longueur du renouvellement d’un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) dépend de ses performances. Dans le cas de l’ITMI du Cégep de Sept-Îles, le ministère a renouvelé pour la durée maximum. Pour le directeur, le bilan des dernières années a dépassé toutes les attentes.

« Au cours des trois dernières années, nous sommes passés de 8 à 30 employés. D’ici 2020, on prévoit être entre 35 et 40. Gérer l’espace de bureau commence à être un défi », a mentionné M. Ibrahim.

La mission de l’ITMI est d’offrir aux entreprises un accompagnement sur mesure par l’implantation de technologies de pointe en maintenance industrielle. En plus de ses nombreux partenaires locaux, l’institut en compte maintenant partout au Québec et dans d’autres provinces canadiennes.

« Le thème n’a pas changé. On fait encore de la maintenance industrielle. Mais de plus en plus, on voit la maintenance dans un sens beaucoup plus large. On l’a vu durant le colloque, on parlait d’Internet des objets. Maintenant l’ITMI a des spécialistes en fiabilité, en systèmes embarqués, en intelligence artificielle, en énergétique. La maintenance industrielle ne consiste pas seulement à réparer de l’équipement », explique M. Ibrahim.

« Nous sommes parvenus, en quelques années seulement, à diversifier nos expertises et à percer des marchés extrarégionaux, j’ai l’intime conviction que notre nom brillera à terme sur ces marchés », conclut-il.

Un colloque réussi

Les 11 et 12 septembre, l’ITMI tenait son deuxième colloque sur le thème de l’Internet des objets. Pour l’Institut, ce fut un réel succès. Plus de 140 personnes ont assisté aux différentes conférences et ateliers offerts sur deux jours. Environ 20% des participants venaient de l’extérieur de la région. Le prochain colloque de l’ITMI aura lieu dans deux ans.