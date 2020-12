L’histoire de Sept-Îles en images

La Société historique du Golfe Inc. vient de publier la deuxième édition de son livre Sept-Îles une histoire en images/An illustrated journey. Dans le même temps la Revue d’histoire de la Côte-Nord 2020 est aussi sortie.

Le livre Sept-Îles une histoire en images/An illustrated journey a déjà été édité mais les 800 exemplaires de cette première édition se sont vendus comme des petits pains selon les dires de Réjean Langlois, président de la Société historique. Face à ce succès il a été décidé d’éditer une deuxième édition expurgée de quelques coquilles.

Dans le même temps, la Revue d’histoire de la Côte-Nord vient elle aussi d’être éditée. Un numéro sort chaque année, mais 2020 est une année un peu particulière. Il n’y aura donc pas de lancement officiel pour ces deux publications. À noter que la Société d’histoire du Golfe fête son cinquantième anniversaire.

Pour le livre, tout est parti du fait que quatre vidéos avaient été tournées afin de faire parler les anciens de Sainte-Marguerite-de-Gallix, de Sept-Îles, de Clarke City et de Moisie. À la suite de leur sortie, il est apparu que pour que tout soit complet il fallait y apporter du visuel. Il a donc été décidé de faire un recueil de ces images. C’est ainsi qu’est née la première édition de Sept-Îles, une histoire en images. On doit ce livre à Guy Côté, historien et à Steeve Dubreuil, anthropologue.

Textes datant des siècles passés, photos récentes et anciennes agrémentent cette découverte de la Région et de son histoire. On peut y découvrir, par exemple, que la Compagnie de la Baie d’Hudson avait un magasin à Sept-Îles au début des années 1950 ou encore la base d’hydravions établie par la Labrador Mining Co. sur le lac Rapide. Un bel ouvrage qui pourrait sans aucun doute se retrouver dans la hotte du père Noël.

Une revue riche en sujets

La Revue, quant à elle, est faite une année sur deux à Sept-Îles et une année sur deux à Baie-Comeau. Cette année, elle était faite ici et aborde de nombreux sujets d’histoire local. On y trouve notamment un texte sur Qui sont vraiment les Innus de Pessamit? ou encore un texte revenant sur les 50 ans d’histoire de la Société historique du Golfe. La journaliste du Manic, Charlotte Paquet y publie un texte hommage à Brian Mulroney. Guy Côté termine la Revue avec les publications littéraires produites dans la Région.

La Société vient aussi d’obtenir une subvention de l’entente culturelle de la Ville afin de mener à bien une étude sur les surnoms. «Nous avons déjà récoltés au-delà de 350 surnoms dans le cadre de la phase 1», précise Steeve Dubreuil. La phase 2 va consister à rendre cette étude accessible au public.

La Revue de l’année prochaine devrait changer un peu au niveau taille et visuel afin de marquer ce demi-siècle d’existence de la Société d’histoire.

Où se procurer les ouvrages?

Vous pouvez vous procurer le livre et la revue à la Librairie Côte-Nord, la librairie Le Bouquineur, la boutique Aux muses du Musée régional de la Côte-Nord ainsi qu’aux archives nationales de Sept-Îles.