L’Halloween reste le 31 octobre à Sept-Îles et Port-Cartier

Si à certains endroits au Québec des municipalités déplaceront la fête de l’Halloween de jeudi à vendredi en raison des conditions météorologiques annoncées, à Sept-Îles et Port-Cartier, ça se passera le 31 octobre.

En réponse à des citoyens qui demandaient à la Ville de Sept-Îles de reporter la journée de « récolte de bonbons », la municipalité a indiqué qu’en raison des informations météo qu’elle avait, précipitations de 80% et 1-3 mm de pluie et des forts vents et quantités de pluie plus importante que vendredi, que ça ne justifiait pas que la fête soit déplacée.

« Les pompiers, les policiers ainsi que des bénévoles de la radio amateur seront, comme à l’habitude, présents dans les rues demain pour assurer la sécurité des enfants », indique la municipalité.

Du côté de la Ville de Port-Cartier, même son de cloche. « On ne touchera pas à la tradition du 31 octobre ».

La municipalité laisse le bon jugement aux parents pour cette soirée spéciale. Elle invite les gens à redoubler de prudence, demandant aux automobilistes de réduire leur vitesse et de faire preuve de patience et de courtoisie, aux parents et accompagnateurs à ce que les jeunes soient habillés chaudement et qu’ils ne circulent pas en zig-zag entre les maisons et aux enfants costumés d’être visibles en tout temps.

« Nos collègues du Service incendie ainsi que les policiers de la Sûreté du Québec seront présents dans les différents quartiers pour assurer la sécurité. N’hésitez pas à aller les voir pour des surprises. »

Joyeuse Halloween!