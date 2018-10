Les volleyeurs des Voyageurs effectuent leur retour à domicile

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Absent du circuit provincial de volleyball collégial masculin l’an passé, le Cégep de Sept-Îles retourne sur le terrain. Ses Voyageurs renouent avec la Ligue Québec/Chaudière-Appalaches du RSEQ (Conférence Nord-Est division 2). Et c’est à la maison, ce samedi 20 octobre, que les joueurs de l’entraîneur Félix St-Pierre seront en action pour y recevoir leurs rivaux.

Celui qui est à la barre de l’équipe masculine des Voyageurs pour une cinquième saison compte sur plusieurs nouveaux venus au volley, et sur une édition sans aucun Calédonien, eux qui ont grandement contribué à ce que le programme se remette sur pied dans les dernières années.

Tommy Bélanger, Bastien Da Silva, Jean-Nicolas Lavoie, Olivier Nadeau, Marc-Olivier Blouin et Jordan Charest vivent leur baptême du volleyball de compétition. «Ce sont des sportifs à la base et ils apprennent vite», a mentionné le coach. St-Pierre a aussi sous la main quatre athlète-étudiants qui évoluaient au volleyball scolaire juvénile l’an passé; Réal Jourdain, Jacob Gagnon, Charles-Olivier Guay et Charles Dionne. Vincent Paradis et Jean-Olivier Devost en sont à leur deuxième année au Cégep de Sept-Îles et ont eu l’occasion de s’entraîner lors de la dernière année.

À l’approche de ce premier tournoi, la chimie est déjà bien ancrée au sein du groupe. «On a une belle gang, je n’ai pas besoin de les [les joueurs] motiver », a indiqué Félix St-Pierre.

Comme il connaît plus ou moins le portrait des autres formations de la ligue, il n’a pas d’attente pour le rendez-vous de samedi. «Les deux clubs de Québec (Limoilou et Lévis-Lauzon) devraient être bons. Son objectif de début de saison est «d’amener les bons gars sur les bons chaises». «L’objectif, c’est de s’améliorer de tournoi en tournoi. On recommence, et avec beaucoup de recrues, on peut bien s’enligner pour deux ou trois ans», a-t-il conclu.

Félix St-Pierre sera secondé par Patrick Hudon, «qui est impliqué dans la relève et il connaît bien les gars».

Samedi, les Voyageurs affrontent Limoilou à 9h, Lévis-Lauzon à 11h30, Rimouski à 12h45 et Jonquière à 15h15.